4 أساطير عجيبة حول أسباب الإصابة بالآلام الجسمانية

آلام الجسم من المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص وتكون ناتجة عن العديد من الأسباب الصحية والعوامل الخاطئة، إلا أنه يوجد حولها العديد من الأساطير الغريبة.

وفى هذا الإطار، يذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" العديد من الأساطير الغريبة وراء الإصابة بآلام الجسم، والتى تتضمن الآتى:

1.الطقس مرتبط بالألم، كثير من الأشخاص يعتقدون أن ألم الجسم يزداد سوءا خلال فصل الشتاء.

2. آلام الظهر المسئول عنها العقل، وينصح الكثير من الأشخاص بالسيطرة على الألم بقوة الإرادة؛ وإذا كان الشخص قويا عقليا فسيتغلب على الألم.

3. المسكنات هى الحل للسيطرة على الألم المزمن، لكنها تساعد فقط فى الحد من الألم بشكل مؤقت، ويجب النظر للعلاجات الأخرى كالعلاج الطبيعى، والوخز بالإبر، والتدليك.

4. الألم أمر طبيعى بالنسبة لكبار السن، وهذا من المعتقدات الخاطئة، لأن آلام الجسم ليست معيارا للشيخوخة ويجب التعامل معها على الفور، لأنها من الممكن أن تكون أكثر خطورة فى حال عدم وجود حل.

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