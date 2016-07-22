دفاع "كتائب حلوان": الجنايات أدرجت المتهمين بقوائم الإرهاب قبل الفصل فى الدعوى الأصلية

قال عماد مبارك دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" كتائب حلوان" أنه سيطعن على حكم الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة والقاضى بإدراج أسماء المتهمين الفى القضية والبالغ عددهم 215 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مبارك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن محكمة الجنايات استبقت الأحداث بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، دون الفصل فى الدعوى الاصلية، فقد يحصل بعض المتهمين على أحكام بالبراءة، وهناك بعض الأشخاص غير محبوسين فى القضية ولا يعلم هل هم على قيد الحياة أم لا.

كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية مصطفى رشاد عبد التواب ومصطفى السيد هاشم وضياء عابد وكيل نيابة أمن الدولة، قد أودعت حيثيات حكمها فى قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، والقاضى بإدراج 215 متهما وهم المتهمين فى القضية على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

ننشر حيثيات حكم إدراج 215 متهما بـ"كتائب حلوان" بقوائم الكيانات الإرهابية

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