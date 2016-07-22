5 خضروات مهمة فى طبق السلطة تمنع إصابتك بأمراض القلب والسكر

تناول خضروات طبق السلطة يزود الجسم بقيمة غذائية، وقدرة كبيرة للحماية من الأمراض، وذلك حسبما كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، وذكر أن هناك بعض الخضروات لديها القدرة على منع حدوث مشكلات صحية خطيرة مثل السكر والسرطان وأمراض القلب، لأنها تحتوى على مواد غذائية أساسية مثل المعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والألياف، وتشمل هذه الخضروات الآتى:

1. البنجر: شرب عصير البنجر الخام عادة صحية، أو تناول شرائح من البنجر الخام كل صباح لتعزيز صحتك.

2.الثوم الخام: يمكن أن يمنع مشاكل الكوليسترول وضغط الدم، كما أنه يعد جيدا للقلب ومضادا حيويا طبيعيا.

3.البصل: إضافته إلى طبق السلطة جيد مفيد للصحة وتقوية جهاز المناعة والقلب، كما أنه يقلل الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية.

4.الجزر: يساعد على رفع جهاز المناعة وتقوية البصر، وذلك بتناوله خاما بجانب الطعام.

5. الطماطم: جيدة عند تناولها فى السلطة، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة والفيتامينات، وتمنع مشاكل الفم والرئة وسرطان البروستات.

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