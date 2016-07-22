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بالصور.. طوارئ فى مصنع "كيما أسوان" بعد تسرب غاز الأمونيا

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شهدت شركة الصناعات الكيماوية "مصنع كيما" بمدينة أسوان، صباح اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ بعد حدوث تسريب مفاجئ لغاز الأمونيا أثناء تفريغه داخل المواسير بالمصنع.

وعلى الفور، استدعى المسئولون بالمصنع، قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ضياء الدين صبحى، والتى استدعت 3 سيارات إطفاء بجانب سيارات الإطفاء بالمصنع، للسيطرة على تسريب الغاز.

وقال مصدر بمصنع كيما، لـ"اليوم السابع"، إن التسريب الذى حدث داخل المصنع لغاز الأمونيا تمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، دون حدوث أضرار نظراً لأنه كان بسيطاً، وتم إغلاقه من المصدر واتخاذ الاحتياطات وإجراءات السلامة اللازمة.

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شركة الصناعات الكيماوية بأسوان

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تسرب غاز الأمونيا بمصنع كيما


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