منسق "أقباط مصر": الدعوة للتظاهر أمام البيت الأبيض محاولة للاستقواء بالخارج

رفض فادى يوسف، منسق ائتلاف "أقباط مصر "، الدعوة التى أطلقتها، منظمة التحالف القبطى، للتظاهر أمام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية،احتجاجًا على ما وصفوه بـ"أحداث العنف الدينى بالمنيا".

وقال يوسف المتواجد حاليا بالولايات المتحدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يرفض التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية المصرية، واصفًا تلك المظاهرة بمحاولة للاستقواء بالخارج.

وعن زيارته للخارجية الأمريكية، أكد "يوسف" أن الزيارة لم تتطرق بأى حال من الأحوال إلى قضايا الأقباط والأقليات الدينية فى مصر، وإنما انحصر الحديث معه حول نشاطه الحقوقى.

وأضاف "يوسف": "طرحت سؤالًا عن موقف الخارجية الأمريكية من جماعة الإخوان وتصنيفهم كجماعة إرهابية، والموقف الأمريكى تجاه مصر"، مؤكدًا أن مسئولى الخارجية الأمريكية قالوا أن القضاء الأمريكى غير معنى بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

وتابع "يوسف": "تطرق اللقاء إلى النقاش حول مفاهيم حقوق الإنسان الدولية بشكل عام، وحجم التبادل الثقافى المصرى الأمريكى دون أى افادات أخرى".

كان مجدى خليل، عضو منظمة التحالف القبطى قد دعا لتنظيم مظاهرة أمام البيت الأبيض، خلال شهر أغسطس المقبل، للاحتجاج على أوضاع الأقباط فى مصر، وهو ما رفضته الكنيسة رسمياً.

2 أغسطس.. مظاهرة لأقباط المهجر أمام البيت الأبيض للتنديد بأحداث المنيا

>