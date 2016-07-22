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ترامب: سياسة هيلارى كلينتون أوصلت الإخوان لحكم مصر وكسرت هيبة أمريكا بليبيا

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ترامب: سياسة هيلارى كلينتون أوصلت الإخوان لحكم مصر وكسرت هيبة أمريكا بليبيا ترامب: سياسة هيلارى كلينتون أوصلت الإخوان لحكم مصر وكسرت هيبة أمريكا بليبيا
قال دونالد ، المرشح الرئاسى الأمريكى، إن أى سياسى لا يدرك الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة الامريكية لا يصلح لقيادة هذا البلد، مشيرًا إلى أن الرئيس باراك أوباما زاد الدين إلى 19 تريليون دولار.

وهاجم ترامب، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، قائلًا:"سياسات كلينتون أوصلت الإخوان للحكم فى وكسرت هيبتنا فى ليبيا"، مؤكدًا أن "كلينتون" حذفت 33 ألف رسالة من بريدها الإلكتروني تجنبا لظهور جريمة فساد.

وشدد "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى، على أنه الوحيد القادر على إصلاح النظام فى الولايات المتحدة الأمريكية، متابعاً هجومه على وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، قائلًا:"تركة كلينتون هى الحرب والدمار"، فيما أشار إلى أن "كيلنتون" تحافظ على "النظام الفاسد".

وأوضح المرشح الرئاسى، أن إصلاحاته فى الولايات المتحدة الأمريكية التى ينادى بها، ستلقى معارضة قوية، لاسيما أن خطته تبدأ بالأمن داخل البلاد، حسب قوله.

- ترامب يعلن رسميا قبول ترشيحه من الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية
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مصر 365

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