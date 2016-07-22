نائبا منوف وأشمون: لدينا نقص فى مياه الرى والشرب بالمحافظة

قال النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إن مياه الشرب الموجودة فى أشمون مياه جوفية، تحمل تلوثا وبها نسبة حديد وأملاح كبيرة تؤثر صحة المواطنين.

وأضاف "عبد القوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم منذ ما يقرب من شهر بطلب لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإنشاء محطة مياه ضخمة لخدمة مركز منوف ومركز أشمون، لأن المياه الموجودة لا تصلح للاستخدام الآدمى نظرا لارتفاع نسبة الحديد والأملاح بها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الوزارة تقوم بدراسة حاليًا، عن هذه المحطة، للبدء فى إنشاء هذه المحطة الكبيرة، التى ستخدم عددا كبيرا من القرى، وتساعد فى وصول مياه صحية ونظيفة للمواطنين.

وفى سياق متصل قال النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز محافظة المنوفية، إن أهالى دائرتى بمركز منوف، يعانون من نقص فى مياه الرى فى الترع خلال الفترة الراهنة، على خلاف ما كان متوقّعًا من زيادتها نظرًا لأن موسم الذرة يحتاج للمياه بكثرة، مؤكدا إلى أنه تحدث مع محافظ المنوفية، ووكيل وزارة الرى بالمحافظة، وجارٍ العمل على توفير احتياجات الفلاحين لمياه الرى الآن.

وأضاف معاذ، بالتأكيد على أن هناك مشكلة أخرى فى الدائرة تتعلق بمياه الشرب وهى المحطات الارتوازية، لافتًا إلى أنها تعد مشكلة عامة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارات المعنية تعمل الآن على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة بالفعل، بإنشاء محطات مياه جديدة لحل الأزمة ولكن التنفيذ على أرض الواقع يتم ببطء شديد، ويجب الإسراع فى التنفيذ لأنه لم يمكن للمواطن الاستغناء عن مياه الشرب.