هاشتاج "التعليم المصرى محتاج" يتصدر تويتر..ومغردون: المنظومة تحتاج إعادة بناء

تصدر هاشتاج "التعليم المصرى محتاج"، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، ، وأجمع المغردون على أن التعليم فى مصر يواجه مشكلة حقيقية تحتاج لمراجعة شاملة على مستوى الجمهورية.

وجاءت أبرز تغريدات رواد الموقع عبر هاشتاج "التعليم المصرى محتاج" كالتالى: " هو فى تعليم فى مصر أصلا؟؟ لو مكنش مهدود فهو عاوز يتهد ويتبني من أول وجديد"، وقال آخر "نصرف عليه زي ما بنصرف علي مسلسلات رمضان".

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