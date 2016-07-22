سامح شكرى يبحث مع وزيرى خارجية بريطانيا والنرويج جهود مكافحة الإرهاب

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس الخميس، مع كل من وزيري خارجية النرويج والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري قدم التهنئة خلال لقائه مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون على توليه المنصب الجديد، كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والتطورات الإقليمية الخاصة بكل من الأزمة في ليبيا والأزمة السورية.

وحول لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية النرويج بورج برينده، أوضح أبو زيد أن اللقاء تطرق في شق كبير منه إلى القضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لدفع عملية السلام، حيث استمع الوزير النرويجى إلى تقييم وزير الخارجية لنتائج زيارتيه الأخيرتين إلى كل من رام الله وإسرائيل، و الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات. كما تناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا والأزمة السورية وجهود استئناف المحادثات السورية السورية.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن لقائى شكري مع نظيريه النرويجي والبريطاني تناولا أيضاً جهود مكافحة الإرهاب، لاسيما الجهود المبذولة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

شكرى يُطلع نظيره الهولندى على جهود مصر لاستئناف عملية السلام

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