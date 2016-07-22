أفضل 4 وجبات صحية للإفطار تمنحك النشاط والشعور بالشبع

يتحدث خبراء التغذية يوميا عن أهمية تناول وجبات صحية خاصة فى وجبة الإفطار للشعور بالنشاط والطاقة التى تمكننا من القيام بمهامنا اليومية.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" أفضل 4 اختيارات صحية للإفطار تغذى الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له والتى تحميه من الأمراض، وهى..

البيض..

الشوفان..

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الزبادى..

الخبز الأسمر..



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