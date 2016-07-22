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أفضل 4 وجبات صحية للإفطار تمنحك النشاط والشعور بالشبع

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أفضل 4 وجبات صحية للإفطار تمنحك النشاط والشعور بالشبع أفضل 4 وجبات صحية للإفطار تمنحك النشاط والشعور بالشبع
يتحدث خبراء التغذية يوميا عن أهمية تناول وجبات صحية خاصة فى وجبة الإفطار للشعور بالنشاط والطاقة التى تمكننا من القيام بمهامنا اليومية.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" أفضل 4 اختيارات صحية للإفطار تغذى الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له والتى تحميه من الأمراض، وهى..

البيض..


>رغم أنها من الأطعمة مرتفعة الكولسترول، إلا أن فائدته تجعله من الوجبات الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الجسم للحصول على طاقة جيدة له طوال اليوم، إذ أن البيض من مصادر البروتين قليلة السعرات الحرارية، ويمكن الحصول على صفار بيضة واحدة مع بياض 3 بيضات لتقليل نسبة الكولسترول.

الشوفان..
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يحتوى الشوفان على ألياف كثيرة مفيدة للجسم ويساعد فى تقليل الضارة فى الجسم، وإضافة اللبن له والمكسرات يعطيه قيمة غذائية مضاعفة قليلة السعرات الحرارية.

الزبادى..


>إضافة الفاكهة أو الشوفان مع الزبادى يضاعف نسبة البروتين والقيمة الغذائية للوجبة وهو ما يعطى للفرد طاقة وشعورا بالشبع فترة طويلة.

الخبز الأسمر..


>يحتوى على الكربوهيدرات التى يحتاجها جسمك، ويتميز بإمكانية تناول أنواع الجبن المختلفة والبيض والمربى معه.


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