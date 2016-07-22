أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إكرامي يكشف تفاصيل خطوبة نجلته لرمضان صبحي

Google+ Print
إكرامي يكشف تفاصيل خطوبة نجلته لرمضان صبحي إكرامي يكشف تفاصيل خطوبة نجلته لرمضان صبحي

تحدث إكرامي الشحات عن تفاصيل خطوبة ابنته لرمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الذي ينتقل خلال أيام لستوك سيتي الإنجليزي.

وأشار إكرامي إلى أن رمضان طلب يد كريمته وشقيقة شريف حارس الأهلي منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه فضل تأجيل موعد الخطوبة من أجل تركيز العروسين في الامتحانات.

وأضاف عبر قناة الحياة: "كما أن سفر رمضان صبحي إلى إنجلترا خلال أسبوع دفعنا لإقامة حفل أسري لإعلان الخطوبة".

وأكد أسطورة حراسة مرمى الأهلي أن هناك حفل آخر كبير عند عودة رمضان صبحي من إنجلترا، سيتم فيه دعوة كل الوسط الرياضي.

وبات رمضان صبحي على أعتاب الانضمام إلى ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 6 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع