إكرامي يكشف تفاصيل خطوبة نجلته لرمضان صبحي

تحدث إكرامي الشحات عن تفاصيل خطوبة ابنته لرمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الذي ينتقل خلال أيام لستوك سيتي الإنجليزي.

وأشار إكرامي إلى أن رمضان طلب يد كريمته وشقيقة شريف حارس الأهلي منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه فضل تأجيل موعد الخطوبة من أجل تركيز العروسين في الامتحانات.

وأضاف عبر قناة الحياة: "كما أن سفر رمضان صبحي إلى إنجلترا خلال أسبوع دفعنا لإقامة حفل أسري لإعلان الخطوبة".

وأكد أسطورة حراسة مرمى الأهلي أن هناك حفل آخر كبير عند عودة رمضان صبحي من إنجلترا، سيتم فيه دعوة كل الوسط الرياضي.

وبات رمضان صبحي على أعتاب الانضمام إلى ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 6 مليون يورو.