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نائب البلينا بسوهاج: تغيير الكابلات الكهربائية المتهالكة بقرية برديس

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نائب البلينا بسوهاج: تغيير الكابلات الكهربائية المتهالكة بقرية برديس نائب البلينا بسوهاج: تغيير الكابلات الكهربائية المتهالكة بقرية برديس
قال رأفت أبو الخير النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، إنه تقرر تغيير الكابلات المتهالكة المغذية بقرية برديس بالمركز وذلك بعد موافقة المهندس رأفت شمعة رئيس الشركة القابضة لكهرباء العليا بأسوان، والمهندس مدحت عيد رئيس قطاع الكهرباء بسوهاج.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تغيير الكابلات نتيجة لانقطاع الكهرباء المتكرر بقرية برديس ومنشأة برديس، مشيرا إلى أنه تواصل مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العليا بأسوان وتم حل المشكلة.


>محافظ سوهاج: شعارنا فى المرحلة المقبلة "نعم نحن نستطيع"

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