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كندا سترسل 60 موظفا طبيا إلى العراق فى إطار التحالف الدولى

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كندا سترسل 60 موظفا طبيا إلى العراق فى إطار التحالف الدولى كندا سترسل 60 موظفا طبيا إلى العراق فى إطار التحالف الدولى
أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن الجيش الكندى سيرسل قريبا نحو 60 جنديا من الجيش الكندى، 60 موظفا طبيا إلى شمال العراق للعمل فى مستشفى ميدانى تابع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش.

وقال وزير الدفاع الكندى هاجيت ساجان فى بيان عقب اجتماع فى واشنطن إن كندا سترسل قريبا ما يصل إلى 60 موظفا طبيا لإدارة منشأة طبية بالتعاون مع شركاء من التحالف فى شمال العراق.

ويضاف هؤلاء إلى القوات الخاصة والمدربين الذين سبق أن أرسلتهم كندا إلى العراق فى إطار مكافحة تنظيم داعش.
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