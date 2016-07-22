في عيدها الـ 55.. هذا ما كشفته الأميرة ديانا

بمناسبة عيد ميلادها الـ55 الذي يصادف في 1 يوليو، انتشر فيديو للأميرة الراحلة ديانا وهي تؤكّد أنّها لا تظنّ ولا ترى نفسها أميرة البلاد، بل هي تطمح لتكون أميرة قلوب الناس.

وظهرت الليدي وهي تقول: "المؤسّسة الملكيّة لا ترغب بكوني أميرة.. هم قرّروا أنني لن أكون ناجحة كوني لا أتقيّد بالقواعد وأقوم بالأشياء بطريقة مختلفة".

وتابعت: "أقود بقلبي وليس بعقلي، حتّى ولو أدخلني هذا الأمر في مأزق، أتفهّم ذلك"، معتبرةً أنّه "على أحد الأشخاص أن يخرج ويظهر حبّه للنّاس".

وكشفت الأميرة التي أثار رحيلها ضجة كبيرة: "لا أظنّ أنّ لدي داعمين في المحيط والقصر الملكي كما أتوقّع، فهم يعتبرونني تهديداً.. أنا هنا لأقوم بالخير، فأنا لست شخصاً مدمّراً".

وأشارت في الفيديو الى أنّ "كل امرأة قويّة في التاريخ عليها أن تمرّ في مثل هذا المسار.. إنّها القوّة التي تسبّب الخوف والارتباك: لماذا هي قويّة؟ ومن أين أخذت قوّتها؟ والى أين تأخذها؟ وأين ستستخدها؟ ولماذا الشّعب لا يزال يدعمها؟".