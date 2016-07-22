هل وجد كريستيانو رونالدو الحب مع هذه المكسيكية؟

يبدو أنّ اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo يستفيد إلى أقصى الحدود من عطلته الإستجماميّة التي يقضيها في إيبيزا من أجل الإسترخاء والشفاء من الإصابة التي تعرض لها في المباراة النهائيّة لمنافسات يورو 2016.

وكشفت بعض المواقع العالمية ان نجم كرة القدم البرتغالي يستجم مع حبيبته الجديدة التي رصدتها عدسات الكاميرات وهي برفقته في شوارع ومنتجعات إيبيزا.

كما انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع الثنائي وهما يقضيان اوقات هادئة مع بعضهما البعض، كما أنّ تقارير صحفيّة عدّة أكّدت أنّ الحسناء المكسيكيّة والتي تُدعى Eiza Gonzalez كانت في باريس من أجل مشاهدة رونالدو في اليورو 2016، حتّى أنها هي من نشرت صورة لها في "ستاد دو فرانس" في باريس.

يشار الى ان كريستيانو رونالدو، خلال الدقائق الأولى من نهائي كأس أمم أوروبا الذي جمع مُنتخب البرتغال وفرنسا على أرض ملعب سان دونيه في العاصمة باريس، تعرّض لإصابة بالغة في ركبته اليُسرى، سببها هجمة قوية من الفرنسي ديمتري باييه Dimitri Payet .

وانتقدت والدة كريستيانو، Maria Dolores dos Santos Aveiro، اللاعب ديمتري باييه، لتسبّبه بإصابة نجلها خلال مباراة نهائي يورو 2016، وكتبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أرى ابني.. كرة القدم لركل الكرة وليست لإيذاء المنافس" .

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