مزارعون بالإسكندرية يطالبون ببحث أسباب فساد محصول البطيخ

يستغيث مزارعو بنجر السكر غرب الإسكندرية، بوزارة الزراعة بسبب فشل إنتاجية محصول البطيخ لهذا العام بجميع أراضى بنجر السكر لأسباب مجهولة مما أدى إلى فساد المحصول.

وقال أنور رجب، أحد المزارعين، إنهم فوجئوا أن البطيخ فى صيف هذا العام لا ينمو بشكل كبير على الرغم من قرب انتهاء موسم الحصاد، إلا أن المحصول لم يكتمل نموه وفسد بشكل كامل.

وأضاف أن من أهم أسباب فشل المحصول هو وجود مشاكل فى التربة لفساد محصول الغلة فى الشتاء الماضى، بالإضافة إلى انقطاع المياه فترات طويلة تسببت فى عدم حصول المحصول للمياه اللازمة ليكتمل نموه.

وطالب المزارع بضرورة وجود لجنة من وزارة الزراعة للوقوف على الأسباب الرئيسية لفشل المحاصيل الزراعة فى منطقة بنجر السكر، مشيراً إلى أن الجمعيات الزراعية لم تستجب لمشاكل المزارعين وتطالبهم بدفع أقساط الأعلاف والسماد بالإضافة إلى زيادة نسبة 14 % فى حال تأخرهم عن الدفع مما يسبب لهم أزمة .

مزارعو بنجر السكر بالإسكندرية يشكون انقطاع مياه الرى وإتلاف المحاصيل

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