نائب عن طنطا: أسعى لحل مشاكل مياه الرى والشرب بقرى المركز

أكد الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، أن هناك جهود مكثفة لدى المسئولين بوزارة الرى والمحافظة لإنهاء أزمة مياه الرى والشرب بقرى مركز طنطا.

وأضاف "شهاب"، أنه تدخل لدى وزير الري لحل مشكلة الرى بـ 10قرى من المركز مربوطة على رى محافظة المنوفية، متابعا:"تلك القرى تعانى من تجاهل المسؤلين برى الغربية والمنوفية ، وأن الوزيرشكل لجنه لمعاينة الأمر وقرر زيادة منسوب المياه بالترعة الرئيسية بالمنوفية لمواجهة نقص مياه الرى بالرى التابعة لمحافظة الغربية".

وتابع "شهاب"، أنه تم تشكيل لجنه أخرى من الرى لإجراء الصيانة اللازمة لبئر مياه ارتوازى لرى الأراضى بقرى كفر مسعود وكفر خضر والتى تعانى من عدم وصول المياه لنهايات الترع، مضيفا،:"تمت حل مشاكل مياه الرى بقرى شوبر وميت السودان وخرسيت، بالاضافة إلى قريتى محلة مرحوم والتى تعانى من ضعف المياه بالمحطة الرئيسية وجارٍ التغلب عليها والتدخل لحل مشكله محطه المياه بقرية برما والتى تحتاج لصيانه الفلاتر لتحسين جوده المياه".

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