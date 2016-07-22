البرلمان التونسى يحدد 30 يوليو للتصويت على الثقة للحكومة

حدد النواب التونسيون 30 يوليو موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذى يبدو رحيله مؤكدا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامى للبرلمان أمس الخميس.

وأشار مسئول المكتب الإعلامى إلى أنه فى ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 يوليو للتصويت على الثقة.

وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذى يتعرض لضغوط منذ اسابيع، طلب رسميا الاربعاء من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة فى حكومته.

وياتى هذا التطور فى وقت يدور فيه صراع فى الكواليس بشان كيفية رحيل الصيد منذ الثانى من يونيو تاريخ عرض الرئيس الباجى قائد السبسى مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التى وجهت لحكومة الصيد التى اتهمت بعدم الفعالية.