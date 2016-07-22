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وصول وزراء عرب للمشاركة فى قمة نواكشوط العربية

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وصول وزراء عرب للمشاركة فى قمة نواكشوط العربية وصول وزراء عرب للمشاركة فى قمة نواكشوط العربية
وصل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى مساء أمس الخميس، إلى نواكشوط، للمشاركة فى أشغال اجتماع وزراء الخارجية فى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية المزمع عقده فى 23 يوليو الجارى فى نواكشوط، تحضيرا لقمة نواكشوط العربية العادية 27.

وقد استقبل الوزير الكويتى بمطار نواكشوط الدولى أم التونسى من طرف الدكتور اسلكو ولد أحمد ازيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

كما وصل العاصمة الموريتانية كل من الدكتور ابراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية السعودى وانس خالد الصالح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتى والسيدة عبيرة عودة وزيرة الاقتصاد الفلسطينية ووزير التخطيط العراقى سلمان لجبيلى وقد استقبلت هذه الوفود من طرف وفد موريتانى يتقدمه وزير الاقتصاد والمالية الموريتانى المختار ولد اجاى.

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مصر 365