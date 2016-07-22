أمير الباحة يعزي وكيل محافظة بني حسن

قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لوكيل محافظة "بني حسن" حسن بن أحمد الزهراني في وفاة ابنه الشاب خالد الذي توفي إثر حادث مروري تعرض له قبل عدة أيام.

وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل الأسرة في مركز بالخزمر بمحافظة المندق عن عزائه ومواساته في وفاة ابنهم، داعياً الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر حسن الزهراني عن شكره وتقديره وبالغ امتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على مواساته له وعلى هذه اللفته الانسانية الغير مستغربه من سموه الكريم فهو قريب من جميع ابناء الباحة في أفراحهم وأحزانهم، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه.