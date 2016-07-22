فرضية لاستقبال حالة كورونا في تخصصي تبوك

الفرضية تمت لقياس جهازية المستشفى وفق معايير الوزارة

نفذ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك صباح أمس، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د. غرم الله عبدالله الغامدي، فرضية لاستقبال حالة كورونا وفق المعايير وسياسة الإجراءات المتبعة في وزارة الصحة، حيث تابع الغامدي وفريق مركز القيادة والسيطرة التجربة الفرضية لحظتها الأولى وشاهد الجميع كيفية التعامل مع الحالة وتم تسجيل الملاحظات وضرورة تقويتها مستقبلاً.

وفي نهاية التجربة التقى د. غرم الله الغامدي، بأعضاء المركز وشكر الجميع على الاستعداد ومواصلة التدريب، مؤكداً على ضرورة ذلك حيث أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" ما زالت موضع اهتمام ومتابعة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى لحماية المرضى والعاملين والزوار وفق معايير مكافحة العدوى المتخذة.

من جانبه أكد مساعد المدير العام للصحة العامة د. محمد البلوي، على أهمية مثل هذه التجارب وعبر عن شكره للمدير العام ومساعديه على حضورهم ولإدارة مستشفى الملك فهد التخصصي على تعاونهم في هذا المجال.