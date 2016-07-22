وكيل إمارة الجوف ينقل تعازي فهد بن بدر لذوي الرويلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لوالد الشاب المتوفى رائد جزام قفال الرويلي بمركز زلوم، حيث نقلها وكيل الإمارة احمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد عمر بن عبدالله البيز من خلال زيارة العزاء والمواساة التي قاما بها لمنزل والد الفقيد بحضور رئيس مركز زلوم تركي بن صاهود المطيري.

كما نقلا خلالها تعازي ومواساة الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لوالد الشاب والذي توفي يوم أمس الأربعاء، دعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد أعرب والد الشاب المتوفى رائد جزام قفال الرويلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وللفريق العمرو ولوكيل الإمارة والعميد البيز على مشاعرهم الطيبة. وقال نحمد الله تعالى في جميع أحوالنا ونسأل الله أن يتقبله بقبول حسن ومؤمنين بالقضاء والقدر.