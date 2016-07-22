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لجنة إعمار وجمعية الخويلدية تعيدان تأهيل منزل بعد حريق نشب فيه

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أنهت لجنة إعمار بالتعاون مع جمعية الخويلدية الخيرية ترميم وإعادة تأهيل أحد منازل البلدة الذي تضرر من نشوب حريق تعرض له في شهر رمضان الماضي والواقع في نفس البلدة.

وسارعت اللجنة مع ممثل مكتب البلدة في معاينة مكان الحادثة وبدء العمل في إعادة تأهيل وترميم المنزل وإنهائه في وقت قياسي في أقل من شهر واحد، وتشير تفاصيل الحريق إلى نشوبه في غرفة بالمنزل بسبب ماس كهربائي، ما سبب نشر الحريق داخل المنزل، وقدم عدنان آل زواد رئيس مكتب الجمعية الشكر لكل المتبرعين والمتبرعات الذين قدموا وساهموا في ترميم المنزل، الأمر الذي انعكس إيجابا على التلاحم والتراحم، ورفع معنويات الأسرة وإدخال البهجة والسرور عليهم بعد الحادثة المؤسفة والظرف الذي مرت به العائلة.

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