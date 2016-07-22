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صيف عنيزة يستقبل الراغبين بالمشاركة في شارع الرسامين الثالث

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أتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف عنيزة 37 الفرصة أمام الهواة والمحترفين فى عالم الفن التشكيلي للمشاركة في برنامج شارع الرسامين الثالث الذى تنطلق فعالياته مع انطلاقة المهرجان يوم الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري.. والبرنامج الذى يطبق للموسم الثالث على التوالي خصص منطقة واسعة وسط متنزهات الحاجب على الدائري الغربي الجنوبي لمحافظة عنيزة لتكون مسرحا مفتوحا لينثر المبدعون لوحاتهم فى شارع الرسامين ويزاولون هوياتهم فى الهواء الطلق أمام المتنزهين.. ويسبق ذلك دورة تدريبية مجانية ستقام فى قاعة مؤسسة عبدالعزيز المحمد العوهلي الخيرية لتنمية المجتمع بدءا من يوم 20/10/1437 هـ ولمدة أربعة أيام ويمكن للراغبين فى المشاركة قيد أسمائهم على الموقع الخاص بشارع الرسامين (https://t.co/U0bdCSwL5E )

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