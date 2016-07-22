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دراسة: تحفيز مناطق معينة فى الدماغ يقلل الميل نحو الطعام

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دراسة: تحفيز مناطق معينة فى الدماغ يقلل الميل نحو الطعام دراسة: تحفيز مناطق معينة فى الدماغ يقلل الميل نحو الطعام
ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى، أن هناك عدة مناطق فى قشرة الدماغ مسئولة عن الميل إلى نوعيات الطعام ذى السعرات العالية.

وقال الموقع فى تقريره -وفقا لدراسة - إن التحفيز المغناطيسى المتكرر لبعض النقاط التى تم تحديدها فى قشرة الدماغ من الممكن أن يؤدى على الأرجح إلى تقليل الشعور بالميل نحو نوعيات الطعام التى تسبب زيادة الوزن وهى الكربوهيدرات على وجه الدقة.

وأوضح أن الأمر لم يكن محددا بهذه الدرجة إلا بعد الأبحاث والدراسات التى أكدت على تلك الحقيقة التى تؤكد هذا الأمر بشدة ما يعنى أن هناك فرصة للسيطرة على الوزن من خلال تقليل الميل بواسطة تحفيز قشرة الدماغ مغناطيسيا.

و قال أحد الباحثين من جامعة واترلو إنه لا يمكن الجزم حتى الآن بما يمكن تسميته تقنية "التحفيز المغناطيسى المتكرر" إذ قال إنه لا توجد أدلة قائمة على أن تحفيز الدماغ يقلل الميل نحو الغذاء.


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