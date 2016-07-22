نوال الزغبي لأطفال السرطان: أنا معكم

انطلاقا من رسالتها الانسانية الراقية ومن اصرارها على اعطاء مسيرتها الفنية طابعا ساميا عبر مشاركتها بمشاريع انسانية واجتماعية عديدة أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي الحفل السنوي لجمعية Kids First الخيريّة والتي تُعنىَ بشؤون الأطفال المصابين بمرض السرطان فكرّست صورتها ونجوميتها لخدمة هذه الجمعية النبيلة بخطوة خيريّة لافتة.

بالنسبة لنوال العمل الخيري الانساني يتفوّق على كل الأعمال والمشاريع الأخرى ومن هنا أتت مشاركتها في هذا الحدث الراقي الذي يعود ريعه لمعالجة الأطفال المرضى، فتألّقت على مسرح صالة السفراء في كازينو لبنان وقدّمت أجمل أغنياتها في حفل حضره حشد كبير من الشخصيات السياسية، الإعلامية، الثقافية، النقابية والفنية وتحت رعاية وحضور معالي الوزيرة ليلى الصلح حمادة.

غنّت نوال قديمها وجديدها برفقة فرقتها الموسيقية التي يقودها المايسترو ايلي العليا، فتشاركت الأجواء الغنائية مع الفنانين الحاضرين، ولكن المفاجأة الكبيرة كانت بمشاركة الدكتور بيتر نون وهو أحد أبرز مؤسسي جمعية kids first فصعد الى المسرح وغنّى الى جانب نوال أغنيتها المعروفة "الدلعونا" في موقف شكّل مفاجأة سعيدة للحاضرين.

رغم جديّة المكان والحدث استطاعت نوال الزغبي ان تأخد الحاضرين الى عالمها الفني الخاص عبر تقديم أجمل أغنيات ألبوما الجديد "مش مسامحة" والذي ستصوّر منه كليب أغنية "صوت الهدوء" خلال شهر ايلول القادم، أما أغنيتها الجديدة التي تحمل توقيع الشاعر احمد ماضي والملحن جان صليبا فلم تحدد نوال حتى الساعة موعد إطلاقها.

على صعيد آخر، تتحضّر نوال لإحياء عدّة حفلات فنية خلال الفترة القادمة بين لبنان، دبي، الأردن ومصر. أما حفل kids first في كازينو لبنان فتجدون بعض اللقطات من أجوائه مرفقة مع هذا الخبر.