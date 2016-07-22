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مرام علي: «نص يوم» لم يقدم لي شيئاً

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الجمعة 22-07-2016 15:59

صرحت الفنانة مرام علي بأن مشاركتها في المسلسل الاجتماعي «نص يوم» لم يقدم لها أي إضافة كممثلة، كون دورها في العمل كان صغيراً، وكانت ضيفة شرف ولكنها تعتبر بأن العمل زاد من معجبيها ومتابعيها، وهي لا تستطيع أن تنكر هذا الأمر، أما عن مشاركتها في مسلسل الندم فقالت: مشاركتي في الندم كان لها مذاق خاص، مبديةً إعجابها بالعمل من الألف إلى الياء بدءاً من الشارة وانتهاء بالرؤية الإخراجية التي قدمها الليث حجو، وعلّقت على مشاركتها فيه بالقول: غطى الندم جزءاً من طموحاتي في هذه المهنة، هو يستحق الصدى الكبير الذي حققه.

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سيدتي