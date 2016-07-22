بالفيديو: موقف محرج جداً للفنانة دينا

أرادت الفنانة الاستعراضية دينا استعراض رشاقتها ومهارتها في ركوب الاسكوتر داخل احد متاجر بيع الأزياء بمصر، ولكن تحولت صيحات الاعجاب من رواد المتجر، لضحكات سخرية، بعدما اختل توازنها ووقعت على الأرض، وعلقت دينا على الموقف بسعة صدر.

دينا نشرت المقطع المصور بنفسها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك، وعلقت عليه قائلة: "والله شوية تمرين و هبقى فوريره"، وظهرت فى البداية وهي متمكنة من الاسكوتر وحاولت أن تستعرض بتقديم حركة دائرية تشتهر بها في فقراتها الراقصة، ولكن اختل توازنها وسط ضحكات الحضور، وسعى بعضهم لالتقاطها من الأرض.

شاهد مقطع سقوط دينا من فوق الاسكوتر