بالصور: سر غياب تارا عماد عن العرض الخاص لأول فيلم من بطولتها

شهد العرض الخاص لفيلم "تفاحة حوا" مساء أمس الأربعاء داخل سينما هيلتون رمسيس مفاجأة كبرى بغياب بطلته الفنانة تارا عماد، وهو ما دفع البعض لتوقع نشوب أزمة بينها وبين زميلتها ببطولة العمل الفنانة سهر الصايغ، خاصة وأن الأخيرة توسطت البوستر الخاص بالفيلم وكأنها البطلة الوحيدة، ولكن الحقيقة أن غياب تارا "اضطراري" بعدما سافرت لليونان للخضوع لجلسة تصوير تعاقدت عليها سابقا للترويج لخط أزياء عالمي.

تارا علمت بالضجة المثارة حول غيابها عن حفل العرض الخاص لأول فيلم تقوم ببطولته المطلقة، فتدخلت بصورة غير مباشرة لتأكيد أنه لا توجد أزمات بينها وبين فريق العمل أو شركة الانتاج، ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع الفيس بوك دعاية خاصة للفيلم المقرر عرضه بدء من منتصف ليل أمس.

حضر العرض الخاص من أبطال العمل سهر الصايغ، حسن حرب، يورا، ثراء جوبيل، بالإضافة إلى المنتج محمد مراد.. وتواجد للتهنئة بالعرض الاب بطرس دانيال والفنانين محمد أحمد ماهر و عمرو محمود ياسين وأحمد هاورن.