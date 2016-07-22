بالفيديو: بيومي فؤاد يرد للمرة الأولى على إهانة "محمد رمضان"

أنهى الفنان بيومي فؤاد المعركة الكلامية التي دارت مؤخراً بينه وبين النجم الشاب محمد رمضان، بعدما عاتبه على تقديم دور البلطجي بمسلسل الأسطورة، فأهانه رمضان بوصفه بـ "النحيت" تلميحاً لتعدد أدواره بدراما رمضان 2016، وأكد بيومي أن هذا الوصف لا ينطبق عليه لأنه قدم كل دور بصورة مختلفة عن الآخرين!!

بيومي حل ضيفاً على برنامج بوضوح مع الاعلامي عمرو الليثي بفضائية الحياة، واستغل سؤال عن المقارنة بينه وبين الفنان الكبير حسن حسني، ليرد على إهانة محمد رمضان له قائلاً: الفنان محمد رمضان زعلان منى لأنني سئلت ببرنامج إذاعي عن مسلسله الأسطورة، فأجبت بأنني لم اشاهده كاملاً، واستغربت من أن رمضان عندما قدم شخصية وكيل النيابة كان يتحدث بطريقة غريبة وبعدها عرفت أنه تحول لبلطجي بعد وفاة شقيقه، فقلت مكانش العشم يا رمضان لأنه وعدنا بعدم تقديم دور البلطجي مجددا بعد "شد أجزاء".

أضاف أنه غير حزين لوصفه من رمضان بالنحيت قائلاً من حقه أن يقول ما يشاء عني، ولكن أنا أريد رأى الجمهور هل قدمت دوراً في مسلسل يشبه دورا آخر، النحيت في الفن يقدم كل الأدوار شبه بعضها، وانا قدمت دور الشرير في مسلسلي الميزان وهي ودافنشي ، وكل واحد منهما كان غير الآخر.

شاهد رد بيومي فؤاد على الأسطورة محمد رمضان