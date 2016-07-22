أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ وقبائل مطروح يقدمون 6 مليون جنيه لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر"

Google+ Print
محافظ وقبائل مطروح يقدمون 6 مليون جنيه لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر" محافظ وقبائل مطروح يقدمون 6 مليون جنيه لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر"
فى إطار مبادرة مجتمعية أعلن أهالى ورؤساء قبائل وعمد محافظة مطروح مساء أمس الخميس بتقديم دعم مادى بقيمة 6 مليون و132 الف جنيه لصندوق "تحيا " بهدف دعم التنمية والمشروعات الخدمية التى يطلقها الصندوق وإطلاق عدد من المشروعات لخدمة المجتمع، وحل مشاكله، والنهوض بالبلاد.

وأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مرسى مطروح، خلال المؤتمر الذى نظمته المحافظة مساء امس بحضور كل من اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح ومحمد العشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى ونادية مبروك رئيس الاذاعة المصرية وعزه قوره مدير ادارة تنمية الموارد المالية والاتصالات بصندوق "تحيا مصر "وعمد ورؤساء قبائل مطروح وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة . إهداء أبناء ورجال أعمال مطروح، 6 مليون و132 الف جنيه، لصندوق"تحيا مصر"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التى أطلقها رجال أعمال وأبناء مطروح، تنبع من حسهم الوطنى، ورغبتهم فى المساهمة فى عملية التنمية، التى يجب أن يشارك فيها كل أطياف المجتمع للنهوض بالبلاد.

وأضاف اللواء علاء أبو زيد، أنه تم تسليم الصندوق 5 مليون و132 الف جنيه، من إجمالى المبلغ، اضافة إلى تسليم مساء امس الخميس المليون جنيه الأخرى لدعم المشروعات التنموية التى يقوم بها الصندوق .

وأضاف أبو زيد، أن هذه ليست المبادرة الأولى، التى يقوم بها أبناء مطروح، لصندوق " تحيا مصر"، فقد سبقها مبادرة أخرى فى اكتوبر الماضى، قام خلالها رجال أعمال وأبناء مطروح، بإهداء الصندوق، 6 مليون جنيه، خلال المؤتمر الإقتصادى الأول لمطروح.

وأشار المحافظ، إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن" محافظة مرسى مطروح خالية من فيروس سي"، وذلك بعد الحملة التى قادتها المحافظة للاكتشاف والوقاية وعلاج أبناء مطروح من فيروس سى، لافتا إلى أن المحافظة، تسير فى خطواتها وفق فكر وتوجهات الرئيس .

من جانبه، قال محمد العشماوى، الرئيس التنفيذى لصندوق" تحيا مصر"، أن ما فعله أبناء ورجال مطروح جعلنا نشعر أننا لسنا بمفردنا، فالمحافظة وأبناءها لديهم حس وطنى عالى، وكانوا سباقين بالحلول، مشيرا إلى أن إهداء أبناء مطروح من رجال الأعمال هذه التبرعات لصندوق " تحيا مصر"، يؤكد وعيهم بوجود مشاكل لن تحل إلا بمشاركة الجميع، وهو ما يعد جزءا من الحل.

وأضاف العشماوى، أن مطروح هى أول محافظة تقوم بمثل هذه المبادرات، مشيرا إلى أن أى محافظة، يعلن أبناءها من رجال الأعمال، مبادرات للصندوق مثل مطروح، وتتصل بالصندوق، سيتم إعطاء الأولوية لها، وضعف ما تريد اهداءه لصندوق " تحيا مصر"، لصالح المحافظة نفسها، ولصالح تنميتها وحل مشاكلها.


>وزير الصحة: صندوق"تحيا مصر" ساهم فى علاج 115 ألف مريض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم