محافظ وقبائل مطروح يقدمون 6 مليون جنيه لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر"

فى إطار مبادرة مجتمعية أعلن أهالى ورؤساء قبائل وعمد محافظة مطروح مساء أمس الخميس بتقديم دعم مادى بقيمة 6 مليون و132 الف جنيه لصندوق "تحيا مصر " بهدف دعم التنمية والمشروعات الخدمية التى يطلقها الصندوق وإطلاق عدد من المشروعات لخدمة المجتمع، وحل مشاكله، والنهوض بالبلاد.

وأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مرسى مطروح، خلال المؤتمر الذى نظمته المحافظة مساء امس بحضور كل من اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح ومحمد العشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى ونادية مبروك رئيس الاذاعة المصرية وعزه قوره مدير ادارة تنمية الموارد المالية والاتصالات بصندوق "تحيا مصر "وعمد ورؤساء قبائل مطروح وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة . إهداء أبناء ورجال أعمال مطروح، 6 مليون و132 الف جنيه، لصندوق"تحيا مصر"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التى أطلقها رجال أعمال وأبناء مطروح، تنبع من حسهم الوطنى، ورغبتهم فى المساهمة فى عملية التنمية، التى يجب أن يشارك فيها كل أطياف المجتمع للنهوض بالبلاد.

وأضاف اللواء علاء أبو زيد، أنه تم تسليم الصندوق 5 مليون و132 الف جنيه، من إجمالى المبلغ، اضافة إلى تسليم مساء امس الخميس المليون جنيه الأخرى لدعم المشروعات التنموية التى يقوم بها الصندوق .

وأضاف أبو زيد، أن هذه ليست المبادرة الأولى، التى يقوم بها أبناء مطروح، لصندوق " تحيا مصر"، فقد سبقها مبادرة أخرى فى اكتوبر الماضى، قام خلالها رجال أعمال وأبناء مطروح، بإهداء الصندوق، 6 مليون جنيه، خلال المؤتمر الإقتصادى الأول لمطروح.

وأشار المحافظ، إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن" محافظة مرسى مطروح خالية من فيروس سي"، وذلك بعد الحملة التى قادتها المحافظة للاكتشاف والوقاية وعلاج أبناء مطروح من فيروس سى، لافتا إلى أن المحافظة، تسير فى خطواتها وفق فكر وتوجهات الرئيس السيسي.

من جانبه، قال محمد العشماوى، الرئيس التنفيذى لصندوق" تحيا مصر"، أن ما فعله أبناء ورجال مطروح جعلنا نشعر أننا لسنا بمفردنا، فالمحافظة وأبناءها لديهم حس وطنى عالى، وكانوا سباقين بالحلول، مشيرا إلى أن إهداء أبناء مطروح من رجال الأعمال هذه التبرعات لصندوق " تحيا مصر"، يؤكد وعيهم بوجود مشاكل لن تحل إلا بمشاركة الجميع، وهو ما يعد جزءا من الحل.

وأضاف العشماوى، أن مطروح هى أول محافظة تقوم بمثل هذه المبادرات، مشيرا إلى أن أى محافظة، يعلن أبناءها من رجال الأعمال، مبادرات للصندوق مثل مطروح، وتتصل بالصندوق، سيتم إعطاء الأولوية لها، وضعف ما تريد اهداءه لصندوق " تحيا مصر"، لصالح المحافظة نفسها، ولصالح تنميتها وحل مشاكلها.

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