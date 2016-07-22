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وزير السياحة يناشد الدول لتأسيس منظمة أفريقية للسياحة لتنمية الصناعة فى القارة

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وزير السياحة يناشد الدول لتأسيس منظمة أفريقية للسياحة لتنمية الصناعة فى القارة وزير السياحة يناشد الدول لتأسيس منظمة أفريقية للسياحة لتنمية الصناعة فى القارة
شارك يحيى راشد وزير السياحة فى أعمال المنتدى العالمى للخدمات الذى عٌقد فى إطار الدورة الـ 14 لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية فى العاصمة الكينية نيروبى كمتحدث رئيسى فى جلسة الحوار الوزارية رفيعة المستوى التى عٌقدت بعنوان " السياحة ودورها كمحرك للتنمية الاقتصادية فى القارة الافريقية" والتى شارك فيها أيضاً كل من نجيب بلالا وزير السياحة الكينى، والمدير التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية.

تناول الوزير فى مداخلاته الوضع الحالى لقطاع السياحة فى ، والجهود التى تبذلها لتطويره والارتقاء بمستوى العاملين فيه وزيادة أعداد السائحين فى الفترة القادمة.

كما شدد راشد على أهمية تجنب تحذيرات السفر غير الضرورية لما لها من أثار سلبية على القطاع السياحى فى الدول الافريقية، مؤكدا على رغبة مصر فى دعم وتنمية السياحة على مستوى القارة لما تمتلكه من مقومات سياحية هائلة.

وفى سياق متصل، ناشد الوزير الدول الأفريقية بتأسيس منظمة أفريقية للسياحة تعمل على تطويروتنمية صناعة السياحة فى مختلف أرجاء القارة.

تجدر الاشارة إلى أن مصر هى الرئيس الحالى للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، وتستضيف الاجتماع القادم للمجلس فى مدينة الاقصر فى أكتوبر القادم.

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