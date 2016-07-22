مصادر لـ«الرياض»: الدولة تتحمل تكلفة 4500 لتر من المياه في الشهر للفرد الواحد

أكد مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه خالد المسعود، أن الأمر السامي بتحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لترا للفرد يومياً، سوف يشمل الوحدات السكنية التي يقطنها المواطنون المستفيدون من الضمان الاجتماعي.

وقال لـ"الرياض": "إن الأسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعات موسعة ما بين وزارة المياه والكهرباء، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبحث آليه تنفيذ الأمر الملكي".

وتوقعت مصادر مطلعة، أن يخرج الاجتماع الثنائي بقوائم مخصصة للمستفيدين، على ألا يتجاوز أعداد الأشخاص الذين يشملهم الضمان الاجتماعي على ستة أشخاص كحد أقصى في المنزل الواحد، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة 4500 لتر في الشهر للفرد الواحد.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة أعلن أمس الأول عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا.

وذكر الوزير عبدالرحمن الفضلي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين موافقته تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لتر للفرد يوميا".

وتفاعل وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني على القرار الملكي، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "أرفع الشكر لسيدي خادم الحرمين -حفظه الله- على اللفتة الأبوية الكريمة بتحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً".

تغريدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية