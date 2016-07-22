«التحالف الدولي» لمحاربة داعش تنسق جهودها العسكرية والسياسية

عقد وزراء الدفاع والخارجية بدول التحالف الدولي لمحاربة داعش اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن أمس.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال الاجتماع تنسيق الجهود العسكرية والسياسية للمرحلة القادمة من الحملة وخططها لهزيمة داعش.

ولي ولي العهد يرأس وفد المملكة للاجتماع

الأمير محمد بن سلمان في اجتماع وزراء الدفاع والخارجية

الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير

اجتماع وزراء دفاع وخارجية دول التحالف ضد «داعش» أمس

جرى خلال الاجتماع تنسيق الجهود العسكرية والسياسية

دول التحالف الدولي ضد «داعش» يجتمعون بواشنطن

مقر الخارجية الأميركية احتضن اجتماع وزراء الدفاع والخارجية