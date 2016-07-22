الـ"Pokemon" وسيلة أطفال سوريا لإنقاذهم من الحصار والدمار

دشن أطفال سوريا حملة فى المناطق المحاصرة، بصور لعبة Pokemon، للمطالبة المجتمع الدولى بإنقاذهم ومساعدتهم وفك الحصار المفروض عليهم من قبل القوات النظامية التابعة لبشار الأسد.

ونشرت الأطفال صور على الإنترنت، تظهر شكل Pokemon وكتب عليها أحدهم: "أنا موجود بالغوضة الشرقية فى سوريا تعالوا خدونى".

وكتب آخر على صورة الـ Pokemon: "أنا محاصر فى دوما ساعدونى، وثانى قال: أنا موجود بكفرنبل بريف أدلب تعالوا أنقذونى".



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حملة أطفال سوريا



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طفل سوري



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طفل سوري يرفع شعار Pokemon



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صورة الـ Pokemon بيد طفل سوريا



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طفل سوري من دوما



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طفل سوري من ديرالزور



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أطفال سوريا يتفاعلون مع الحملة



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ورقة مرسوم عليها شعار Pokemon



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طفل سورى يناشد العالم بإنقاذه



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طفل سوري من إدلب



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طفل سورى من كفرنبل

الأمم المتحدة تطالب واشنطن وموسكو بالتوصل الى هدنة أسبوعية فى سوريا

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