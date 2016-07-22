محمد إبراهيم: سعيد بشيكابالا.. والأداء أمام الاتحاد لم يكن جيدا

أشاد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك بمستوى زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال اللقاء الذي انتهى بالفوز على الاتحاد 2-1 في كأس مصر.

وصرح إبراهيم عبر قناة الحياة 2: "سعيد لشيكابالا، لقد سجل هدفا وصنع مثله لباسم مرسي".

واستدرك: "ولكن الأداء لم يكن جيدا، خاصة أن الفريق يعاني من ضغوط عديدة، ولعب مباراة كل 3 أيام".

وأضاف: "لا أريد أن أقول الفريق تأثر بالغيابات، فمن يرتدي قميص الزمالك، هو الأفضل في مصر بمركزه".

وأوضح: "لاعبو الزمالك بذلوا جهدا كبيرا في الفترة الأخيرة، بسبب سوء أرضية الملاعب، لدرجة أن بعض اللقاءات كانت بمثابة مباراتين مثل لقاء إنيمبا في نيجيريا".

وتابع: "الزمالك حقق ما أراد أمام الاتحاد، بالفوز والتأهل لنصف نهائي كأس مصر".

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر يوم الرابع من أغسطس المقبل.

واختتم: "وأثق أن الزمالك سيقدم مباراة عالمية أداء ونتيجة أمام صن داونز في جنوب إفريقيا".