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إسماعيل يوسف: توقعت تسجيل باسم.. والغيابات أثرت على الزمالك

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إسماعيل يوسف: توقعت تسجيل باسم.. والغيابات أثرت على الزمالك إسماعيل يوسف: توقعت تسجيل باسم.. والغيابات أثرت على الزمالك

توقع إسماعيل يوسف رئيس الجهاز الفني للزمالك تسجيل باسم مرسي مهاجم الفريق هدفا في فوز فريقه على الاتحاد 2-1 بربع نهائي كأس .

وأحرز باسم الهدف الثاني للزمالك من عرضية شيكابالا ليتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر.

وقال تيجانا للصحفيين عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، وما جعلها كذلك هي الغيابات التي نعاني منها أجبرتنا على العمل في ظروف معينه".

وأضاف "أيضا الإرهاق مع نهاية الموسم ولعب مباراة ضد صن داونز والاتحاد خلال أيام قليلة يزيد من صعوبة المواجهة".

وخسر الزمالك في بتروسبورت من صن داونز 2-1 في لقاء الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار إسماعيل يوسف "إهدار الفرص أثر علينا، لكن سنحاول تدارك ذلك في المباريات المقبلة".

وأتم "الآن نغلق ملف الكأس ونستعد لصن داونز لحسم الصعود إلى نصف النهائي مبكرا".

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة من إنيمبا في الجولة الأخيرة من أجل التأهل كوصيف للمجموعة، وحال تحقيقه نتيجة إيجابية أمام صن داونز يتأجل التأهل الرسمي أيضا للمرحلة الأخيرة.

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