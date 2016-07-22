طلبة: مباراة الاتحاد تعطينا دفعة للفوز على صن داونز

قال حمادة طلبة مدافع الزمالك إن فوز فريقه على الاتحاد في كأس مصر يعطي اللاعبين دفعة وحافز قوي للفوز على صن داونز في المباراة المقبلة.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس مصر ليضرب موعدا مع الإسماعيلي في نصف النهائي.

وأدلى طلبة بتصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة الحياة قائلا: "الفوز على الاتحاد جاء في توقيت مميز وقبل مباراة منتظرة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "اللاعبون يستمدون من هذا الفوز الحافز والدفعة القوية من أجل تحقيق الفوز على صن داونز وتعويض الخسارة أمامهم على ملعبنا".

وأتم: "ننافس الآن في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ونسعى للفوز بالبطولتين لتعويض الجماهير خسارة الدوري".