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مختار: 3 أسباب وراء وداع الكأس أمام الزمالك

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مختار: 3 أسباب وراء وداع الكأس أمام الزمالك مختار: 3 أسباب وراء وداع الكأس أمام الزمالك

حدد مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري 3 أسباب وراء خسارة فريقه أمام الزمالك بنتيجة 1-2 في دور الثمانية لكأس .

وتقدم يوسف إبراهيم "أوباما" للاتحاد في الدقيقة 35، قبل أن يسجل الزمالك هدفين في الشوط الثاني ويفوز.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية: "كان لدينا فرصة قوية للفوز، ولكن تراجع اللاعبون للخلف بعد التقدم على الزمالك بدون مبرر، وطلك بسبب قلة الخبرة".

وأضاف: "ساعدنا الزمالك على الضغط علينا بقوة، رغم أنه كان من الممكن أن نشكل خطورة باللعب الهجومي".

وأوضح: "عدم التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني أحد أسباب الخسارة، ولديهم عذر، فهم لا يمتلكون الخبرة الكافية".

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، أن التبديلات الاضطرارية التي أجراها في الشوط الأول، حرمته من الاحتفاظ بالفوز على الزمالك ، والتأهل لنصف نهائي لكأس مصر.

وأتم مختار "إذا كنت احتفظت بالتبديلين للشوط الثاني، لنجحت في الحفاظ على الفوز".

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