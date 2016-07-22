طقس مغبر وحار اليوم في مختلف مناطق الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود الدولة اليوم طقس مغبر بوجه عام، وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وغائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة الفترة الصباحية على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيان في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الداخلية ما بين 46 إلى 49 درجة مئوية، وعلى المناطق الساحلية ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية، فيما تكون درجات الحرارة الصغرى على المناطق الداخلية ما بين 28 إلى 33 درجة مئوية، والمناطق الساحلية ما بين 30 إلى 34 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية ما بين 26 إلى 32 درجة مئوية.

ويسود الدولة غداً طقس مغبر بوجه عام، وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وغائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.