بنك الإمارات دبي الوطني يوزّع سترات مكيّفة على العمال

قدم بنك الإمارات دبي الوطني ابتكاراً مميزاً للعمال في الدولة يساعدهم على اتقاء حرارة فصل الصيف؛ حيث وزّع عليهم سترات مكيّفة في موقع بناء توسعة مركز المنار الذي تديره شركة الشمس للهندسة والمقاولات.

ووزع فريق من التنفيذيين في البنك 500 سترة مصنّعة خصيصاً للعمال، تم تصميمها بهدف خفض حرارة جسم من يرتديها بين 5 إلى 7 درجات مئوية. ومع غياب آليات ووسائل التبريد في معظم مواقع العمل، صُنعت هذه السترات من مادة مضادة للبلل توفّر لمرتديها إحساساً بالبرودة عند تغطيسها بالماء لبضع دقائق ثم نفض الماء الزائد عنها.

وتسعى وحدة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني إلى التواصل مع عملائها لتشجيع استخدام السترات المكيّفة في جميع مواقع وورش البناء خلال أشهر الصيف الحارة، كما أنتجت فيلماً توعوياً لشرح فوائد استخدام هذه السترات.