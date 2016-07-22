نهيان بن مبارك يتفقد معرض الأرشيف الوطني في حفل السفارة المصرية

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، المعرض الذي نظمه الأرشيف الوطني خلال حفل السفارة المصرية في فندق سانت ريجيس بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 23 يوليو.

رافق معاليه في جولته وائل جاد السفير المصري، حيث يضم المعرض عدداً من الصور الفوتوغرافية التي توثق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بجهود الأرشيف الوطني لحفظ ذاكرة الوطن، وتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، وصف السفير المصري مشاركة الأرشيف الوطني بأنها تعبير عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من نمو في مختلف المجالات بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في كليهما.