مركز المصالحة الروسى : 4 انتهاكات لنظام الهدنة فى سوريا

أعلن مركز (حميميم) لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، أنه تم رصد 4 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية ، جميعها فى ريف دمشق ، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المركز فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء الخميس، إلى أنه تم التوصل الى اتفاق للمصالحة فى 6 بلدات فى ريف درعا ، ليصل عدد البلدات المنضمة إلى نظام المصالحة فى سوريا إلى 206 ، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة، التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة ، على حاله ، أى 61 مجموعة.

من جهة أخرى ، أكد المركز أن تنظيمى (جبهة النصرة) و (داعش) مستمران فى محاولاتهما تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وأضاف مركز حميميم أن فصائل تنظيم "جيش الإسلام" الذى ينسب نفسه إلى المعارضة ، قصفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عددا من البلدات فى ريف دمشق ، منها دوما وزملكا وعربين وحوش الفارة وحتيتة الحرش وحيى جوبر والقابون.