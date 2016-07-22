بالصور.. شباب بنى سويف يكرم فريق خماسى القدم لفوزه بكأس المحافظ

كرم نادى الشباب الرياضى ببنى سويف لاعبى ومدربى فريق خماسى كرة القدم الفائز بالمركز الأول وكاس المحافظ فى دورة منتخبات مجالس المدن وتم توزيع مكافآت مالية على أعضاء الفريق والجهاز الفنى. وذلك خلال احتفالية داخل مقرالنادى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف، حضرها إبراهيم دهشان وكيل المديرية للرياضة، محمود رضوان مدير إدارة الهيئات، محمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة، ماجدة ذكى مدير إدارة شباب بندر بنى سويف، مجدى صالح مدير النادى، وشعبان العزالى عضو مجلس إدارة النادى.

يذكر أن فريق نادى الشباب حصل على كأس المحافظ لدورة خماسى كرة القدم لمنتخبات مجالس المدن على مستوى المحافظة بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق مجلس مدينة ناصر، والتى أقيمت فى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى، بحضور المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات المديرية .



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صورة تذكارية تضم الفريق الفائز وأعضاء مجلس إدارة النادى مع قيادات مدير الشباب



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تكريم الفريق والجهاز الفنى ومنحهم مكافآت



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تسليم الفريق والمدربين مكافآت الفوز



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جانب من التكريم

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