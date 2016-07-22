القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم وضبطهم فى قضايا جنائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على "أسر. م. م " 38 سنة عاطل مقيم أبوبلح ــ دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1885 لسنة 2013 قسم القنطرة شرق، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، و"محمد .ب .ج" 23 سنة عاطل مقيم الغرابوة ــ دائرة مركز التل الكبير، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4896 لسنة 2015 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة "عاهة وسلاح".

كما تم ضبط "إسلام. ص .ق" 30 سنة مقيم الفتح ــ أسيوط، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 13624 لسنة 2012 قسم المرج ــ القاهرة، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة "ذخيرة"، والمتهم "إبراهيم .ع .ب" 29 سنة عاطل مقيم القصاصين المحطة ـــ دائرة مركز القصاصين، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3721 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "عاهة مستديمة"، والمتهم " السيد .ا .ع" 26 سنةعاطل مقيم القصاصين المحطة ـــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 3721 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "عاهة مستديمة"، والمتهم "محمد. ع. ف" 35 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6125 لسنة 2016 جنح مركز القنطرة غرب بتهمة " نصب".

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تنفيذ 345 حكما وضبط 65 هاربا من أحكام قضائية فى حملة بالإسماعيلية

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