أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور القاهرة: انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال نفق زهراء المعادى

Google+ Print
مرور القاهرة: انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال نفق زهراء المعادى مرور القاهرة: انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال نفق زهراء المعادى
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من خدماتها المرورية بمحيط أعمال توسعات نفق زهراء المعادى، مع انتشار الأوناش لإزالة أى أعطال أو مرورية، وتتم تلك الأعمال بدون أى غلق أو تحويلات مرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تنفذها شركة المقاولون العرب ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرا كاملا حتى 13 أغسطس المقبل، وتتم الأعمال فى الاتجاهين على مدار اليوم باستقطاع حارة واحدة من كل اتجاه والتبادل عقب الانتهاء منها دون غلق للنفق لأى سبب، وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال، لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بتلك المنطقة، مع مراقبة الطرق بالكاميرات ومتابعة حركة المركبات.

مرور القاهرة: بدء أعمال تطوير نفق زهراء المعادى لمدة شهر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية