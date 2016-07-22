مرور القاهرة: انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال نفق زهراء المعادى

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من خدماتها المرورية بمحيط أعمال توسعات نفق زهراء المعادى، مع انتشار الأوناش لإزالة أى أعطال أو حوادث مرورية، وتتم تلك الأعمال بدون أى غلق أو تحويلات مرورية.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال تنفذها شركة المقاولون العرب ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرا كاملا حتى 13 أغسطس المقبل، وتتم الأعمال فى الاتجاهين على مدار اليوم باستقطاع حارة واحدة من كل اتجاه والتبادل عقب الانتهاء منها دون غلق للنفق لأى سبب، وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال، لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بتلك المنطقة، مع مراقبة الطرق بالكاميرات ومتابعة حركة المركبات.

مرور القاهرة: بدء أعمال تطوير نفق زهراء المعادى لمدة شهر

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