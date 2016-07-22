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قوات الأمن الجزائرية تضبط منصة اطلاق صواريخ

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قوات الأمن الجزائرية تضبط منصة اطلاق صواريخ قوات الأمن الجزائرية تضبط منصة اطلاق صواريخ
تمكنت قوة الجيش الوطنى الشعبى فى ولاية ادرار الواقعة جنوب الجزائرى من ضبط منصة إطلاق صواريخ تتكون من 3 أنابيب وكمية كبيرة الأسلحة والذخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية ، فى بيان اليوم الخميس ، أنه فى إطار تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب تمكنت قوة من الجيش الوطنى الشعبى من استعادة منصة إطلاق صواريخ بثلاثة أنابيب وتسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.
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