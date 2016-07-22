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قبل ما تنزل "حمام السباحة".. 6 أشياء لازم تعرفها لتجنب المشاكل الصحية

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قبل ما تنزل "حمام السباحة".. 6 أشياء لازم تعرفها لتجنب المشاكل الصحية قبل ما تنزل "حمام السباحة".. 6 أشياء لازم تعرفها لتجنب المشاكل الصحية
يعتبر نزول حمام السباحة خلال فصل الصيف من الأمور الممتعة للغاية والتى يقبل عليها الصغار قبل الكبار، هروبا من حرارة الطقس، وفى دراسة صادرة عن جامعة " أريزونا" تؤكد أن حمامات السباحة العامة مكان لتبادل الجراثيم بين الأفراد، ويقدم موقع" buzzfeed " 5 معلومات طبية للوقاية من الأمراض :

1-الأوساخ ، العرق، الزيوت ، واقى الشمس وكثير من العناصر التى تخرج من أجسامنا تذوب فى الماء لذا يجب التأكد أنه يتم تنظيف حمام السباحة بشكل دورى بواسطة الكلور والمواد المطهرة .

2-فى بعض الأحيان تكون رائحة الكلور مازالت متصاعدة من البشرة ، وهنا يجب على الفرد أن يعى أن حمام السباحة يتم تنظيفه بالشكل المطلوب كل ساعتين .

3-الابتعاد عن الملابس القطنية سواء للأطفال أو للكبار فهى بيئة خصبة للبكتريا والجراثيم للالتصاق بداخلها، وقد تتسبب فى تهيج الجلد، والحساسية .

4-ينبغى منع الأطفال الصغيرة ممن يرتدون الحفائض البلاستيكية من نزول حمام السباحة، لأن ما يتسرب من فضلاتهم قادر على التأثير بشكل سلبى على عمل الكلور المطهر.
>5-بعد الخروج من حمام السباحة يجب على الفرد الاستحمام بماء جارى وباستخدام أحد المطهرات المنزلية.

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