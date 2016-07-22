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استمرار مبادرة "حلوة يابلدى" لليوم السادس وغرس 55 شجرة فى صدفا بأسيوط

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استمرار مبادرة "حلوة يابلدى" لليوم السادس وغرس 55 شجرة فى صدفا بأسيوط استمرار مبادرة "حلوة يابلدى" لليوم السادس وغرس 55 شجرة فى صدفا بأسيوط
أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بدور الشباب والجمعيات الأهلية فى تنفيذ فعاليات مبادرة "حلوة يابلدى"، والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة الوعى البيئى وتنمية السلوك الحضارى لديهم.

من جانبه قال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط فى بيان، أنه جار استكمال فعاليات مبادرة "حلوة يابلدى" لليوم السادس، والتى يتم من خلالها رفع القمامة ومخلفات المبانى والأتربة، إضافة إلى طلاء الأسوار والأرصفة، وتمهيد الطرق وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ومديريه الشباب والرياضة.

وأشار محمد فرغلى رئيس مركز ومدينة صدفا، إلى أنه تم دهان شارع الجيش والشارع الرئيسى بطريق أولاد إلياس بطول 200م، ودهان رصيف المشاة أمام المعهد الدينى الأزهرى، بالإضافة إلى دهان أسوار بعض المدارس والمناطق بالمركز بطول 100 م، مضيفا أنه تم شتل 55 شجرة بامتداد الطريق الرئيسى لمركز صدفا بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة.

وأوضح أنه تم توفير 7 صناديق قمامة لتجميع القمامة بها ونقلها إلى أماكنها المخصصة، بعيدا عن المناطق السكنية، وإعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكدا على أهمية الدور الذى تقوم به مبادرة "حلوة يا بلدى" فى تجميل شوارع المحافظة، والحفاظ على البيئة ونشر الثقافة الخضراء وتجميل شوارع أسيوط.

بذكر أن المبادرة أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بعنوان "حلوة يا بلدى" فى الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2016، وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية، بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

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