زرع 20 شجرة ورفع 50 طن مخلفات ضمن مبادرة "حلوة يا بلدى" بالغنايم فى أسيوط

تستكمل محافظة أسيوط فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" لليوم السادس على التوالى، والتى تهدف إلى الارتقاء بالنظافة والمحافظة على البيئة ورفع كفاءة الأحياء والشوارع من حيث نظافتها ورفع الأتربة وإعادة دهان الأرصفة مع ترميم الحفر والمطبات وصيانة الشوارع وتقليم وزراعة الأشجار، وصرح بذلك المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

وقال محافظ أسيوط، إن مركز ومدينة الغنايم بأسيوط قام بدهان حوالى 100م من الشارع الرئيسى بالمركز ومنطقة المثلث، بالإضافة إلى رفع حوالى 50 طن مخلفات.

وقال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، إنه تم زراعة 20 شجرة وإنارة منطقة المثلث، حيث تم تركيب 20 لمبة وجلوب، موضحًا أنه جارى استكمال إنارة بعض الطرق بالمركز.

وأكد رئيس المدينة، تعاون الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب لنجاح هذه المبادرة، مشددًا على حث المواطنين على المشاركة فى الحملة واتباع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على ما تم من أعمال نظافة ودهان وتشجيعهم للظهور بشكل حضارى.

من ناحيته أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعنوان "حلوة يا بلدى" فى الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2016، وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية، بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

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